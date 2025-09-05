KurseKategorien
Währungen / UBS
Zurück zum Aktien

UBS: UBS Group AG Registered

41.51 USD 0.05 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von UBS hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.08 bis zu einem Hoch von 41.57 gehandelt.

Verfolgen Sie die UBS Group AG Registered-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

UBS News

Tagesspanne
41.08 41.57
Jahresspanne
25.75 41.70
Vorheriger Schlusskurs
41.46
Eröffnung
41.23
Bid
41.51
Ask
41.81
Tief
41.08
Hoch
41.57
Volumen
2.838 K
Tagesänderung
0.12%
Monatsänderung
5.62%
6-Monatsänderung
34.82%
Jahresänderung
33.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K