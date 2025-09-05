Währungen / UBS
UBS: UBS Group AG Registered
41.51 USD 0.05 (0.12%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von UBS hat sich für heute um 0.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 41.08 bis zu einem Hoch von 41.57 gehandelt.
Verfolgen Sie die UBS Group AG Registered-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
UBS News
Tagesspanne
41.08 41.57
Jahresspanne
25.75 41.70
