UBS: UBS Group AG Registered
41.51 USD 0.05 (0.12%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
UBSの今日の為替レートは、0.12%変化しました。日中、通貨は1あたり41.08の安値と41.57の高値で取引されました。
UBS Group AG Registeredダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
41.08 41.57
1年のレンジ
25.75 41.70
- 以前の終値
- 41.46
- 始値
- 41.23
- 買値
- 41.51
- 買値
- 41.81
- 安値
- 41.08
- 高値
- 41.57
- 出来高
- 2.838 K
- 1日の変化
- 0.12%
- 1ヶ月の変化
- 5.62%
- 6ヶ月の変化
- 34.82%
- 1年の変化
- 33.00%
