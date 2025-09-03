Валюты / UBS
UBS: UBS Group AG Registered
41.35 USD 0.23 (0.55%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс UBS за сегодня изменился на -0.55%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.14, а максимальная — 41.39.
Следите за динамикой UBS Group AG Registered. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
41.14 41.39
Годовой диапазон
25.75 41.70
- Предыдущее закрытие
- 41.58
- Open
- 41.38
- Bid
- 41.35
- Ask
- 41.65
- Low
- 41.14
- High
- 41.39
- Объем
- 2.784 K
- Дневное изменение
- -0.55%
- Месячное изменение
- 5.22%
- 6-месячное изменение
- 34.30%
- Годовое изменение
- 32.49%
