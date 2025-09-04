Devises / UBS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
UBS: UBS Group AG Registered
42.28 USD 0.77 (1.85%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de UBS a changé de 1.85% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.97 et à un maximum de 42.38.
Suivez la dynamique UBS Group AG Registered. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBS Nouvelles
- UBS maintient sa notation Neutre sur l’action Hess Midstream suite à la réduction des forages dans le Bakken
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Ce que les baisses de taux de la Fed pourraient signifier pour les portefeuilles de crédit, selon UBS
- Here’s what Fed rate cuts could mean for credit portfolios, according to UBS
- Les analystes évaluent l’inflation britannique stable en août et les perspectives de baisse des taux
- Analysts weigh in on steady U.K. August inflation, rate cut outlook
- Barclays met en avant ses idées de crédit investment-grade européen, privilégie VW et UBS
- Barclays highlights top European investment-grade credit ideas, favors VW, UBS
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why UBS (UBS) is a Great Choice
- UBS Group AG Mulls U.S. Relocation as Swiss Capital Rules Tighten
- UBS stock hits 52-week high at 41.36 USD
- Swiss bank UBS mulls move to US to avoid new rules, reports New York Post
- HSBC Shares Reach 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Opinion: The Stock Market Is on Shakier Ground Than Wall Street Seems to Think
- Why Is NIO Stock Plunging Today
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- L’heure de la décision approche pour la BCE concernant l’euro numérique
- Ubs stock hits 52-week high at 40.81 USD
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- ‘The return of the quality compounder’: ASML upgraded to Buy at UBS
- UBS maintient sa position baissière sur la livre avec un objectif clair pour EUR/GBP
Range quotidien
41.97 42.38
Range Annuel
25.75 42.38
- Clôture Précédente
- 41.51
- Ouverture
- 42.27
- Bid
- 42.28
- Ask
- 42.58
- Plus Bas
- 41.97
- Plus Haut
- 42.38
- Volume
- 2.832 K
- Changement quotidien
- 1.85%
- Changement Mensuel
- 7.58%
- Changement à 6 Mois
- 37.32%
- Changement Annuel
- 35.47%
20 septembre, samedi