UBS: UBS Group AG Registered
41.46 USD 0.11 (0.27%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de UBS de hoy ha cambiado un 0.27%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 41.13, mientras que el máximo ha alcanzado 41.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas UBS Group AG Registered. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
UBS News
- UBS dice que la plata está preparada para alcanzar máximos históricos
- UBS prevé que la plata alcanzará máximo histórico ante flujo de inversores
- Analistas evalúan la inflación estable de agosto en Reino Unido y perspectivas de recorte de tasas
- Barclays destaca ideas de crédito europeo de grado de inversión, favorece a VW y UBS
- These Financial Leaders' Stocks Look Firm Ahead Of Fed Announcement
- Goldman Sachs, Morgan Stanley defeat Archegos investors’ insider trading appeals
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why UBS (UBS) is a Great Choice
- UBS Group AG Mulls U.S. Relocation as Swiss Capital Rules Tighten
- Urbas encarga un informe para conocer el paradero de 1.600 millones de acciones
- UBS stock hits 52-week high at 41.36 USD
- Swiss bank UBS mulls move to US to avoid new rules, reports New York Post
- ¿Cómo están utilizando la IA las empresas financieras?
- Best Buy nombra a Meghan Frank, CFO de lululemon, a su junta directiva
- HSBC Shares Reach 52-Week High: Is There Further Upside Potential?
- Opinion: The Stock Market Is on Shakier Ground Than Wall Street Seems to Think
- Why Is NIO Stock Plunging Today
- Factbox-European companies cut jobs in response to slowing economy
- Tracking Dan Loeb’s Third Point Portfolio – Q2 2025 Update (NYSE:SPNT)
- Se acerca el momento de decisión para el BCE sobre el euro digital
Rango diario
41.13 41.70
Rango anual
25.75 41.70
- Cierres anteriores
- 41.35
- Open
- 41.45
- Bid
- 41.46
- Ask
- 41.76
- Low
- 41.13
- High
- 41.70
- Volumen
- 4.043 K
- Cambio diario
- 0.27%
- Cambio mensual
- 5.50%
- Cambio a 6 meses
- 34.65%
- Cambio anual
- 32.84%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B