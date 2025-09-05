통화 / UBS
UBS: UBS Group AG Registered
42.28 USD 0.77 (1.85%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
UBS 환율이 오늘 1.85%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.97이고 고가는 42.38이었습니다.
UBS Group AG Registered 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
41.97 42.38
년간 변동
25.75 42.38
- 이전 종가
- 41.51
- 시가
- 42.27
- Bid
- 42.28
- Ask
- 42.58
- 저가
- 41.97
- 고가
- 42.38
- 볼륨
- 2.832 K
- 일일 변동
- 1.85%
- 월 변동
- 7.58%
- 6개월 변동
- 37.32%
- 년간 변동율
- 35.47%
