TXG: 10x Genomics Inc
13.33 USD 0.47 (3.65%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TXG para hoje mudou para 3.65%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 13.13 e o mais alto foi 13.50.
Veja a dinâmica do par de moedas 10x Genomics Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TXG Notícias
- Piper Sandler initiates 10X Genomics stock coverage with Neutral rating
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- 10x Genomics at Morgan Stanley Conference: Strategic Restructuring and Market Outlook
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.18%
- Earnings call transcript: 10X Genomics Q2 2025 beats EPS expectations
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood Snaps Up $17 Million Robinhood Stake on the Dip
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- 10x Genomics launches Xenium Protein for integrated RNA-protein analysis
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Zacks.com featured highlights include Tsakos Energy Navigation Limited, 10x Genomics, Pan American Silver, Wolverine World Wide and Interface
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- 5 Must-Buy Efficient Stocks to Buy Amid Volatile Market Conditions
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- 10x Genomics (TXG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 10x Genomics (TXG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 10x Genomics to acquire Scale Biosciences to expand single cell analysis
- Earnings call transcript: Torex Gold Q2 2025 miss impacts stock
- Torex Gold Q2 2025 slides: Media Luna ramp-up drives positive free cash flow
- 10x Genomics (TXG) Upgraded to Buy: Here's Why
Faixa diária
13.13 13.50
Faixa anual
6.78 22.52
- Fechamento anterior
- 12.86
- Open
- 13.18
- Bid
- 13.33
- Ask
- 13.63
- Low
- 13.13
- High
- 13.50
- Volume
- 866
- Mudança diária
- 3.65%
- Mudança mensal
- -2.84%
- Mudança de 6 meses
- 53.75%
- Mudança anual
- -40.81%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh