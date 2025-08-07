Divisas / TXG
TXG: 10x Genomics Inc
12.86 USD 0.27 (2.06%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TXG de hoy ha cambiado un -2.06%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 12.80, mientras que el máximo ha alcanzado 13.66.
Siga la dinámica de la pareja de divisas 10x Genomics Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TXG News
- Piper Sandler inicia cobertura de acciones de 10X Genomics con calificación Neutral
- Piper Sandler initiates 10X Genomics stock coverage with Neutral rating
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- 10x Genomics en la Conferencia de Morgan Stanley: Reestructuración estratégica y perspectivas de mercado
- 10x Genomics at Morgan Stanley Conference: Strategic Restructuring and Market Outlook
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.18%
- Earnings call transcript: 10X Genomics Q2 2025 beats EPS expectations
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood Snaps Up $17 Million Robinhood Stake on the Dip
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- 10x Genomics launches Xenium Protein for integrated RNA-protein analysis
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Zacks.com featured highlights include Tsakos Energy Navigation Limited, 10x Genomics, Pan American Silver, Wolverine World Wide and Interface
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- 5 Must-Buy Efficient Stocks to Buy Amid Volatile Market Conditions
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- 10x Genomics (TXG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 10x Genomics (TXG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 10x Genomics to acquire Scale Biosciences to expand single cell analysis
- Earnings call transcript: Torex Gold Q2 2025 miss impacts stock
Rango diario
12.80 13.66
Rango anual
6.78 22.52
- Cierres anteriores
- 13.13
- Open
- 13.13
- Bid
- 12.86
- Ask
- 13.16
- Low
- 12.80
- High
- 13.66
- Volumen
- 5.887 K
- Cambio diario
- -2.06%
- Cambio mensual
- -6.27%
- Cambio a 6 meses
- 48.33%
- Cambio anual
- -42.90%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B