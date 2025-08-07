Währungen / TXG
TXG: 10x Genomics Inc
13.27 USD 0.41 (3.19%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TXG hat sich für heute um 3.19% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.05 bis zu einem Hoch von 13.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die 10x Genomics Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TXG News
Tagesspanne
13.05 13.50
Jahresspanne
6.78 22.52
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.86
- Eröffnung
- 13.18
- Bid
- 13.27
- Ask
- 13.57
- Tief
- 13.05
- Hoch
- 13.50
- Volumen
- 5.327 K
- Tagesänderung
- 3.19%
- Monatsänderung
- -3.28%
- 6-Monatsänderung
- 53.06%
- Jahresänderung
- -41.07%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K