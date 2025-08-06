통화 / TXG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
TXG: 10x Genomics Inc
13.04 USD 0.23 (1.73%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TXG 환율이 오늘 -1.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.85이고 고가는 13.31이었습니다.
10x Genomics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TXG News
- Piper Sandler initiates 10X Genomics stock coverage with Neutral rating
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- 10x Genomics at Morgan Stanley Conference: Strategic Restructuring and Market Outlook
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.18%
- Earnings call transcript: 10X Genomics Q2 2025 beats EPS expectations
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood Snaps Up $17 Million Robinhood Stake on the Dip
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- 10x Genomics launches Xenium Protein for integrated RNA-protein analysis
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Zacks.com featured highlights include Tsakos Energy Navigation Limited, 10x Genomics, Pan American Silver, Wolverine World Wide and Interface
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- 5 Must-Buy Efficient Stocks to Buy Amid Volatile Market Conditions
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- 10x Genomics (TXG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 10x Genomics (TXG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 10x Genomics to acquire Scale Biosciences to expand single cell analysis
- Earnings call transcript: Torex Gold Q2 2025 miss impacts stock
- Torex Gold Q2 2025 slides: Media Luna ramp-up drives positive free cash flow
- 10x Genomics (TXG) Upgraded to Buy: Here's Why
일일 변동 비율
12.85 13.31
년간 변동
6.78 22.52
- 이전 종가
- 13.27
- 시가
- 13.22
- Bid
- 13.04
- Ask
- 13.34
- 저가
- 12.85
- 고가
- 13.31
- 볼륨
- 6.916 K
- 일일 변동
- -1.73%
- 월 변동
- -4.96%
- 6개월 변동
- 50.40%
- 년간 변동율
- -42.10%
20 9월, 토요일