시세섹션
통화 / TXG
주식로 돌아가기

TXG: 10x Genomics Inc

13.04 USD 0.23 (1.73%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

TXG 환율이 오늘 -1.73%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 12.85이고 고가는 13.31이었습니다.

10x Genomics Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TXG News

일일 변동 비율
12.85 13.31
년간 변동
6.78 22.52
이전 종가
13.27
시가
13.22
Bid
13.04
Ask
13.34
저가
12.85
고가
13.31
볼륨
6.916 K
일일 변동
-1.73%
월 변동
-4.96%
6개월 변동
50.40%
년간 변동율
-42.10%
20 9월, 토요일