TXG: 10x Genomics Inc
13.13 USD 0.22 (1.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TXG за сегодня изменился на -1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 12.93, а максимальная — 13.35.
Следите за динамикой 10x Genomics Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
12.93 13.35
Годовой диапазон
6.78 22.52
- Предыдущее закрытие
- 13.35
- Open
- 13.34
- Bid
- 13.13
- Ask
- 13.43
- Low
- 12.93
- High
- 13.35
- Объем
- 7.315 K
- Дневное изменение
- -1.65%
- Месячное изменение
- -4.30%
- 6-месячное изменение
- 51.44%
- Годовое изменение
- -41.70%
