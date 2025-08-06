Valute / TXG
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
TXG: 10x Genomics Inc
13.04 USD 0.23 (1.73%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TXG ha avuto una variazione del -1.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.85 e ad un massimo di 13.31.
Segui le dinamiche di 10x Genomics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TXG News
- Piper Sandler initiates 10X Genomics stock coverage with Neutral rating
- This Eaton Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Thursday - Celsius Holdings (NASDAQ:CELH), Eaton Corp (NYSE:ETN)
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Presents at Morgan Stanley 23rd Annual Global Healthcare
- 10x Genomics at Morgan Stanley Conference: Strategic Restructuring and Market Outlook
- TEM Q2 Revenues Soar Amid Coverage Issues: Time to Buy, Hold or Sell?
- Canada stocks higher at close of trade; S&P/TSX Composite up 0.18%
- Earnings call transcript: 10X Genomics Q2 2025 beats EPS expectations
- Cathie Wood Sells Roku Stock, Doubles Down on Biotech Bets - TipRanks.com
- Cathie Wood’s ARK ETF adjusts portfolio, selling ROKU, buying PAGERDUTY stock
- Cathie Wood Snaps Up $17 Million Robinhood Stake on the Dip
- Cathie Wood’s ARK buys Robinhood, CRISPR, sells Genius Sports stock
- 10x Genomics launches Xenium Protein for integrated RNA-protein analysis
- Cathie Wood’s ARK ETF bolsters biotech, trims defense stock
- Zacks.com featured highlights include Tsakos Energy Navigation Limited, 10x Genomics, Pan American Silver, Wolverine World Wide and Interface
- Cathie Wood’s ARK makes major moves in Trade Desk and Block stock
- 5 Must-Buy Efficient Stocks to Buy Amid Volatile Market Conditions
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Tracking Cathie Wood’s ARK Invest 13F Portfolio – Q2 2025 Update (BATS:ARKK)
- 10x Genomics (TXG) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- 10x Genomics (TXG) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- 10x Genomics to acquire Scale Biosciences to expand single cell analysis
- Earnings call transcript: Torex Gold Q2 2025 miss impacts stock
- Torex Gold Q2 2025 slides: Media Luna ramp-up drives positive free cash flow
- 10x Genomics (TXG) Upgraded to Buy: Here's Why
Intervallo Giornaliero
12.85 13.31
Intervallo Annuale
6.78 22.52
- Chiusura Precedente
- 13.27
- Apertura
- 13.22
- Bid
- 13.04
- Ask
- 13.34
- Minimo
- 12.85
- Massimo
- 13.31
- Volume
- 6.916 K
- Variazione giornaliera
- -1.73%
- Variazione Mensile
- -4.96%
- Variazione Semestrale
- 50.40%
- Variazione Annuale
- -42.10%
20 settembre, sabato