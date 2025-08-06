QuotazioniSezioni
TXG: 10x Genomics Inc

13.04 USD 0.23 (1.73%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TXG ha avuto una variazione del -1.73% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 12.85 e ad un massimo di 13.31.

Segui le dinamiche di 10x Genomics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
12.85 13.31
Intervallo Annuale
6.78 22.52
Chiusura Precedente
13.27
Apertura
13.22
Bid
13.04
Ask
13.34
Minimo
12.85
Massimo
13.31
Volume
6.916 K
Variazione giornaliera
-1.73%
Variazione Mensile
-4.96%
Variazione Semestrale
50.40%
Variazione Annuale
-42.10%
