- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
A taxa do TWOD para hoje mudou para 0.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 25.60 e o mais alto foi 25.68.
Veja a dinâmica do par de moedas TWO HARBORS INVESTMENT CORP.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TWOD hoje?
Hoje TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) está avaliado em 25.68. O instrumento é negociado dentro de 0.04%, o fechamento de ontem foi 25.67, e o volume de negociação atingiu 15. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TWOD em tempo real.
As ações de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. pagam dividendos?
Atualmente TWO HARBORS INVESTMENT CORP. está avaliado em 25.68. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.11% e USD. Monitore os movimentos de TWOD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TWOD?
Você pode comprar ações de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) pelo preço atual 25.68. Ordens geralmente são executadas perto de 25.68 ou 25.98, enquanto 15 e 0.12% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TWOD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TWOD?
Investir em TWO HARBORS INVESTMENT CORP. envolve considerar a faixa anual 25.05 - 26.09 e o preço atual 25.68. Muitos comparam 1.22% e 2.11% antes de enviar ordens em 25.68 ou 25.98. Estude as mudanças diárias de preço de TWOD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
O maior preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) no último ano foi 26.09. As ações oscilaram bastante dentro de 25.05 - 26.09, e a comparação com 25.67 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
O menor preço de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) no ano foi 25.05. A comparação com o preço atual 25.68 e 25.05 - 26.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TWOD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TWOD?
No passado TWO HARBORS INVESTMENT CORP. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 25.67 e 2.11% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 25.67
- Open
- 25.65
- Bid
- 25.68
- Ask
- 25.98
- Low
- 25.60
- High
- 25.68
- Volume
- 15
- Mudança diária
- 0.04%
- Mudança mensal
- 1.22%
- Mudança de 6 meses
- 2.11%
- Mudança anual
- 2.11%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4