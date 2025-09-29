- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
TWODの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.60の安値と25.68の高値で取引されました。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
TWOD株の現在の価格は？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株価は本日25.68です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.67、取引量は15に達しました。TWODのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株は配当を出しますか？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の現在の価格は25.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.11%やUSDにも注目します。TWODの動きはライブチャートで確認できます。
TWOD株を買う方法は？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株は現在25.68で購入可能です。注文は通常25.68または25.98付近で行われ、15や0.12%が市場の動きを示します。TWODの最新情報はライブチャートで確認できます。
TWOD株に投資する方法は？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.への投資では、年間の値幅25.05 - 26.09と現在の25.68を考慮します。注文は多くの場合25.68や25.98で行われる前に、1.22%や2.11%と比較されます。TWODの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最高値は？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の過去1年の最高値は26.09でした。25.05 - 26.09内で株価は大きく変動し、25.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TWO HARBORS INVESTMENT CORP.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最低値は？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.(TWOD)の年間最安値は25.05でした。現在の25.68や25.05 - 26.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TWODの動きはライブチャートで確認できます。
TWODの株式分割はいつ行われましたか？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.67、2.11%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 25.67
- 始値
- 25.65
- 買値
- 25.68
- 買値
- 25.98
- 安値
- 25.60
- 高値
- 25.68
- 出来高
- 15
- 1日の変化
- 0.04%
- 1ヶ月の変化
- 1.22%
- 6ヶ月の変化
- 2.11%
- 1年の変化
- 2.11%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前