クォートセクション
通貨 / TWOD
株に戻る

TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.

25.68 USD 0.01 (0.04%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TWODの今日の為替レートは、0.04%変化しました。日中、通貨は1あたり25.60の安値と25.68の高値で取引されました。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

TWOD株の現在の価格は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株価は本日25.68です。0.04%内で取引され、前日の終値は25.67、取引量は15に達しました。TWODのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株は配当を出しますか？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の現在の価格は25.68です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.11%やUSDにも注目します。TWODの動きはライブチャートで確認できます。

TWOD株を買う方法は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株は現在25.68で購入可能です。注文は通常25.68または25.98付近で行われ、15や0.12%が市場の動きを示します。TWODの最新情報はライブチャートで確認できます。

TWOD株に投資する方法は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.への投資では、年間の値幅25.05 - 26.09と現在の25.68を考慮します。注文は多くの場合25.68や25.98で行われる前に、1.22%や2.11%と比較されます。TWODの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最高値は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の過去1年の最高値は26.09でした。25.05 - 26.09内で株価は大きく変動し、25.67と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。TWO HARBORS INVESTMENT CORP.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.の株の最低値は？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.(TWOD)の年間最安値は25.05でした。現在の25.68や25.05 - 26.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TWODの動きはライブチャートで確認できます。

TWODの株式分割はいつ行われましたか？

TWO HARBORS INVESTMENT CORP.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、25.67、2.11%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
25.60 25.68
1年のレンジ
25.05 26.09
以前の終値
25.67
始値
25.65
買値
25.68
買値
25.98
安値
25.60
高値
25.68
出来高
15
1日の変化
0.04%
1ヶ月の変化
1.22%
6ヶ月の変化
2.11%
1年の変化
2.11%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待