TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
Le taux de change de TWOD a changé de 0.04% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 25.60 et à un maximum de 25.68.
Suivez la dynamique TWO HARBORS INVESTMENT CORP.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TWOD aujourd'hui ?
L'action TWO HARBORS INVESTMENT CORP. est cotée à 25.68 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.04%, a clôturé hier à 25.67 et son volume d'échange a atteint 15. Le graphique en temps réel du cours de TWOD présente ces mises à jour.
L'action TWO HARBORS INVESTMENT CORP. verse-t-elle des dividendes ?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. est actuellement valorisé à 25.68. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.11% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TWOD.
Comment acheter des actions TWOD ?
Vous pouvez acheter des actions TWO HARBORS INVESTMENT CORP. au cours actuel de 25.68. Les ordres sont généralement placés à proximité de 25.68 ou de 25.98, le 15 et le 0.12% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TWOD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TWOD ?
Investir dans TWO HARBORS INVESTMENT CORP. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 25.05 - 26.09 et le prix actuel 25.68. Beaucoup comparent 1.22% et 2.11% avant de passer des ordres à 25.68 ou 25.98. Consultez le graphique du cours de TWOD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action TWO HARBORS INVESTMENT CORP. ?
Le cours le plus élevé de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. l'année dernière était 26.09. Au cours de 25.05 - 26.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 25.67 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action TWO HARBORS INVESTMENT CORP. ?
Le cours le plus bas de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) sur l'année a été 25.05. Sa comparaison avec 25.68 et 25.05 - 26.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TWOD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TWOD a-t-elle été divisée ?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 25.67 et 2.11% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 25.67
- Ouverture
- 25.65
- Bid
- 25.68
- Ask
- 25.98
- Plus Bas
- 25.60
- Plus Haut
- 25.68
- Volume
- 15
- Changement quotidien
- 0.04%
- Changement Mensuel
- 1.22%
- Changement à 6 Mois
- 2.11%
- Changement Annuel
- 2.11%
