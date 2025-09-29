TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
今日TWOD汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点25.60和高点25.68进行交易。
关注TWO HARBORS INVESTMENT CORP.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
TWOD股票今天的价格是多少？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.股票今天的定价为25.68。它在0.04%范围内交易，昨天的收盘价为25.67，交易量达到15。TWOD的实时价格图表显示了这些更新。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.股票是否支付股息？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.目前的价值为25.68。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.11%和USD。实时查看图表以跟踪TWOD走势。
如何购买TWOD股票？
您可以以25.68的当前价格购买TWO HARBORS INVESTMENT CORP.股票。订单通常设置在25.68或25.98附近，而15和0.12%显示市场活动。立即关注TWOD的实时图表更新。
如何投资TWOD股票？
投资TWO HARBORS INVESTMENT CORP.需要考虑年度范围25.05 - 26.09和当前价格25.68。许多人在以25.68或25.98下订单之前，会比较1.22%和。实时查看TWOD价格图表，了解每日变化。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，TWO HARBORS INVESTMENT CORP.的最高价格是26.09。在25.05 - 26.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪TWO HARBORS INVESTMENT CORP.的绩效。
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.股票的最低价格是多少？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.（TWOD）的最低价格为25.05。将其与当前的25.68和25.05 - 26.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TWOD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
TWOD股票是什么时候拆分的？
TWO HARBORS INVESTMENT CORP.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.67和2.11%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.67
- 开盘价
- 25.65
- 卖价
- 25.68
- 买价
- 25.98
- 最低价
- 25.60
- 最高价
- 25.68
- 交易量
- 15
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 1.22%
- 6个月变化
- 2.11%
- 年变化
- 2.11%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值