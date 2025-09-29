- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
El tipo de cambio de TWOD de hoy ha cambiado un 0.04%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 25.60, mientras que el máximo ha alcanzado 25.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TWO HARBORS INVESTMENT CORP.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TWOD hoy?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) se evalúa hoy en 25.68. El instrumento se negocia dentro de 0.04%; el cierre de ayer ha sido 25.67 y el volumen comercial ha alcanzado 15. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TWOD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. se evalúa actualmente en 25.68. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.11% y USD. Monitoree los movimientos de TWOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TWOD?
Puede comprar acciones de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) al precio actual de 25.68. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 25.68 o 25.98, mientras que 15 y 0.12% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TWOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TWOD?
Invertir en TWO HARBORS INVESTMENT CORP. implica tener en cuenta el rango anual 25.05 - 26.09 y el precio actual 25.68. Muchos comparan 1.22% y 2.11% antes de colocar órdenes en 25.68 o 25.98. Estudie los cambios diarios de precios de TWOD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
El precio más alto de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) en el último año ha sido 26.09. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 25.05 - 26.09, una comparación con 25.67 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
El precio más bajo de TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) para el año ha sido 25.05. La comparación con los actuales 25.68 y 25.05 - 26.09 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TWOD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TWOD?
En el pasado, TWO HARBORS INVESTMENT CORP. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 25.67 y 2.11% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 25.67
- Open
- 25.65
- Bid
- 25.68
- Ask
- 25.98
- Low
- 25.60
- High
- 25.68
- Volumen
- 15
- Cambio diario
- 0.04%
- Cambio mensual
- 1.22%
- Cambio a 6 meses
- 2.11%
- Cambio anual
- 2.11%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.