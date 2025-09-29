- Обзор рынка
TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
Курс TWOD за сегодня изменился на -0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.60, а максимальная — 25.66.
Следите за динамикой TWO HARBORS INVESTMENT CORP.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TWOD сегодня?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) сегодня оценивается на уровне 25.64. Инструмент торгуется в пределах -0.12%, вчерашнее закрытие составило 25.67, а торговый объем достиг 5. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TWOD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. в настоящее время оценивается в 25.64. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.95% и USD. Отслеживайте движения TWOD на графике в реальном времени.
Как купить акции TWOD?
Вы можете купить акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) по текущей цене 25.64. Ордера обычно размещаются около 25.64 или 25.94, тогда как 5 и -0.04% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TWOD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TWOD?
Инвестирование в TWO HARBORS INVESTMENT CORP. предполагает учет годового диапазона 25.05 - 26.09 и текущей цены 25.64. Многие сравнивают 1.06% и 1.95% перед размещением ордеров на 25.64 или 25.94. Изучайте ежедневные изменения цены TWOD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Самая высокая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) за последний год составила 26.09. Акции заметно колебались в пределах 25.05 - 26.09, сравнение с 25.67 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику TWO HARBORS INVESTMENT CORP. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Самая низкая цена TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) за год составила 25.05. Сравнение с текущими 25.64 и 25.05 - 26.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TWOD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TWOD?
В прошлом TWO HARBORS INVESTMENT CORP. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.67 и 1.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.67
- Open
- 25.65
- Bid
- 25.64
- Ask
- 25.94
- Low
- 25.60
- High
- 25.66
- Объем
- 5
- Дневное изменение
- -0.12%
- Месячное изменение
- 1.06%
- 6-месячное изменение
- 1.95%
- Годовое изменение
- 1.95%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%