TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
Der Wechselkurs von TWOD hat sich für heute um 0.04% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.60 bis zu einem Hoch von 25.68 gehandelt.
Verfolgen Sie die TWO HARBORS INVESTMENT CORP.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TWOD heute?
Die Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) notiert heute bei 25.68. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.04% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.67 und das Handelsvolumen erreichte 15. Das Live-Chart von TWOD zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TWOD Dividenden?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. wird derzeit mit 25.68 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.11% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TWOD zu verfolgen.
Wie kaufe ich TWOD-Aktien?
Sie können Aktien von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) zum aktuellen Kurs von 25.68 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.68 oder 25.98 platziert, während 15 und 0.12% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TWOD auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TWOD-Aktien?
Bei einer Investition in TWO HARBORS INVESTMENT CORP. müssen die jährliche Spanne 25.05 - 26.09 und der aktuelle Kurs 25.68 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 1.22% und 2.11%, bevor sie Orders zu 25.68 oder 25.98 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TWOD.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der höchste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) im vergangenen Jahr lag bei 26.09. Innerhalb von 25.05 - 26.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.67 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Der niedrigste Kurs von TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) im Laufe des Jahres betrug 25.05. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.68 und der Spanne 25.05 - 26.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TWOD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TWOD statt?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.67 und 2.11% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.67
- Eröffnung
- 25.65
- Bid
- 25.68
- Ask
- 25.98
- Tief
- 25.60
- Hoch
- 25.68
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.04%
- Monatsänderung
- 1.22%
- 6-Monatsänderung
- 2.11%
- Jahresänderung
- 2.11%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4