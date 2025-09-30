- Panoramica
TWOD: TWO HARBORS INVESTMENT CORP.
Il tasso di cambio TWOD ha avuto una variazione del 0.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 25.60 e ad un massimo di 25.68.
Segui le dinamiche di TWO HARBORS INVESTMENT CORP.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TWOD oggi?
Oggi le azioni TWO HARBORS INVESTMENT CORP. sono prezzate a 25.68. Viene scambiato all'interno di 0.04%, la chiusura di ieri è stata 25.67 e il volume degli scambi ha raggiunto 15. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TWOD mostra questi aggiornamenti.
Le azioni TWO HARBORS INVESTMENT CORP. pagano dividendi?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. è attualmente valutato a 25.68. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.11% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TWOD.
Come acquistare azioni TWOD?
Puoi acquistare azioni TWO HARBORS INVESTMENT CORP. al prezzo attuale di 25.68. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 25.68 o 25.98, mentre 15 e 0.12% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TWOD sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TWOD?
Investire in TWO HARBORS INVESTMENT CORP. implica considerare l'intervallo annuale 25.05 - 26.09 e il prezzo attuale 25.68. Molti confrontano 1.22% e 2.11% prima di effettuare ordini su 25.68 o 25.98. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TWOD con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Il prezzo massimo di TWO HARBORS INVESTMENT CORP. nell'ultimo anno è stato 26.09. All'interno di 25.05 - 26.09, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 25.67 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di TWO HARBORS INVESTMENT CORP. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni TWO HARBORS INVESTMENT CORP.?
Il prezzo più basso di TWO HARBORS INVESTMENT CORP. (TWOD) nel corso dell'anno è stato 25.05. Confrontandolo con gli attuali 25.68 e 25.05 - 26.09 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TWOD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TWOD?
TWO HARBORS INVESTMENT CORP. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 25.67 e 2.11%.
- Chiusura Precedente
- 25.67
- Apertura
- 25.65
- Bid
- 25.68
- Ask
- 25.98
- Minimo
- 25.60
- Massimo
- 25.68
- Volume
- 15
- Variazione giornaliera
- 0.04%
- Variazione Mensile
- 1.22%
- Variazione Semestrale
- 2.11%
- Variazione Annuale
- 2.11%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Agire
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Agire
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Agire
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Agire
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4