TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.30 USD 0.04 (0.43%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TRTX para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.22 e o mais alto foi 9.31.
Veja a dinâmica do par de moedas TPG RE Finance Trust Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TRTX Notícias
- TPG RE Finance Trust tem classificação de ações rebaixada pela Citizens JMP
- TPG RE Finance Trust stock rating downgraded by Citizens JMP
- CFO da TPG RE Finance Trust se aposenta, CAO assume interinamente
- Do Options Traders Know Something About TPG RE Finance Trust Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Should You Buy TPG RE Finance Trust (TRTX) After Golden Cross?
- TPG RE Finance Trust Q2 EPS Beats
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- TPG RE Finance earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings Meet Estimates
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TPG RE Finance Trust stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- The Inflation That Wasn't
- TPG RE Finance Trust: Trading At A Significant Discount To Book Value (NYSE:TRTX)
- TPG RE Finance Trust: Buying 8.6% Yielding Preferreds As Rate Face Tariff Chaos
Faixa diária
9.22 9.31
Faixa anual
6.47 9.84
- Fechamento anterior
- 9.26
- Open
- 9.26
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Low
- 9.22
- High
- 9.31
- Volume
- 391
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- 1.20%
- Mudança de 6 meses
- 13.97%
- Mudança anual
- 12.73%
