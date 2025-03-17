Währungen / TRTX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.28 USD 0.07 (0.75%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TRTX hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.27 bis zu einem Hoch von 9.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die TPG RE Finance Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRTX News
- Citizens JMP stuft TPG RE Finance Trust nach starker Kursentwicklung herab
- TPG RE Finance Trust stock rating downgraded by Citizens JMP
- TPG RE Finance Trust: Finanzvorstand Foley geht in den Ruhestand, CAO Fox übernimmt interimistisch/n
- Do Options Traders Know Something About TPG RE Finance Trust Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Should You Buy TPG RE Finance Trust (TRTX) After Golden Cross?
- TPG RE Finance Trust Q2 EPS Beats
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- TPG RE Finance earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings Meet Estimates
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TPG RE Finance Trust stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- The Inflation That Wasn't
- TPG RE Finance Trust: Trading At A Significant Discount To Book Value (NYSE:TRTX)
- TPG RE Finance Trust: Buying 8.6% Yielding Preferreds As Rate Face Tariff Chaos
Tagesspanne
9.27 9.41
Jahresspanne
6.47 9.84
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.35
- Eröffnung
- 9.35
- Bid
- 9.28
- Ask
- 9.58
- Tief
- 9.27
- Hoch
- 9.41
- Volumen
- 205
- Tagesänderung
- -0.75%
- Monatsänderung
- 0.98%
- 6-Monatsänderung
- 13.73%
- Jahresänderung
- 12.48%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K