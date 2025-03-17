KurseKategorien
TRTX
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc

9.28 USD 0.07 (0.75%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TRTX hat sich für heute um -0.75% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.27 bis zu einem Hoch von 9.41 gehandelt.

Verfolgen Sie die TPG RE Finance Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

TRTX News

Tagesspanne
9.27 9.41
Jahresspanne
6.47 9.84
Vorheriger Schlusskurs
9.35
Eröffnung
9.35
Bid
9.28
Ask
9.58
Tief
9.27
Hoch
9.41
Volumen
205
Tagesänderung
-0.75%
Monatsänderung
0.98%
6-Monatsänderung
13.73%
Jahresänderung
12.48%
