통화 / TRTX
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.25 USD 0.10 (1.07%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TRTX 환율이 오늘 -1.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.20이고 고가는 9.41이었습니다.
TPG RE Finance Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRTX News
- TPG RE 파이낸스 트러스트, Citizens JMP, 투자의견 강등
- TPG RE Finance Trust stock rating downgraded by Citizens JMP
- TPG RE 파이낸스 트러스트, CFO 은퇴 및 CAO 임시 승진
- Do Options Traders Know Something About TPG RE Finance Trust Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Should You Buy TPG RE Finance Trust (TRTX) After Golden Cross?
- TPG RE Finance Trust Q2 EPS Beats
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- TPG RE Finance earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings Meet Estimates
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TPG RE Finance Trust stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- The Inflation That Wasn't
- TPG RE Finance Trust: Trading At A Significant Discount To Book Value (NYSE:TRTX)
- TPG RE Finance Trust: Buying 8.6% Yielding Preferreds As Rate Face Tariff Chaos
일일 변동 비율
9.20 9.41
년간 변동
6.47 9.84
- 이전 종가
- 9.35
- 시가
- 9.35
- Bid
- 9.25
- Ask
- 9.55
- 저가
- 9.20
- 고가
- 9.41
- 볼륨
- 1.243 K
- 일일 변동
- -1.07%
- 월 변동
- 0.65%
- 6개월 변동
- 13.36%
- 년간 변동율
- 12.12%
20 9월, 토요일