货币 / TRTX
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.27 USD 0.17 (1.80%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TRTX汇率已更改-1.80%。当日，交易品种以低点9.13和高点9.36进行交易。
关注TPG RE Finance Trust Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TRTX新闻
日范围
9.13 9.36
年范围
6.47 9.84
- 前一天收盘价
- 9.44
- 开盘价
- 9.35
- 卖价
- 9.27
- 买价
- 9.57
- 最低价
- 9.13
- 最高价
- 9.36
- 交易量
- 1.649 K
- 日变化
- -1.80%
- 月变化
- 0.87%
- 6个月变化
- 13.60%
- 年变化
- 12.36%
