Валюты / TRTX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.27 USD 0.17 (1.80%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TRTX за сегодня изменился на -1.80%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.13, а максимальная — 9.36.
Следите за динамикой TPG RE Finance Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TRTX
- Финансовый директор TPG RE Finance Trust уходит на пенсию, главный бухгалтер станет временным CFO
- Do Options Traders Know Something About TPG RE Finance Trust Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Should You Buy TPG RE Finance Trust (TRTX) After Golden Cross?
- TPG RE Finance Trust Q2 EPS Beats
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- TPG RE Finance earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings Meet Estimates
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TPG RE Finance Trust stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- The Inflation That Wasn't
- TPG RE Finance Trust: Trading At A Significant Discount To Book Value (NYSE:TRTX)
- TPG RE Finance Trust: Buying 8.6% Yielding Preferreds As Rate Face Tariff Chaos
Дневной диапазон
9.13 9.36
Годовой диапазон
6.47 9.84
- Предыдущее закрытие
- 9.44
- Open
- 9.35
- Bid
- 9.27
- Ask
- 9.57
- Low
- 9.13
- High
- 9.36
- Объем
- 1.649 K
- Дневное изменение
- -1.80%
- Месячное изменение
- 0.87%
- 6-месячное изменение
- 13.60%
- Годовое изменение
- 12.36%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.