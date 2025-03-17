QuotazioniSezioni
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc

9.25 USD 0.10 (1.07%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TRTX ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.41.

Segui le dinamiche di TPG RE Finance Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.20 9.41
Intervallo Annuale
6.47 9.84
Chiusura Precedente
9.35
Apertura
9.35
Bid
9.25
Ask
9.55
Minimo
9.20
Massimo
9.41
Volume
1.243 K
Variazione giornaliera
-1.07%
Variazione Mensile
0.65%
Variazione Semestrale
13.36%
Variazione Annuale
12.12%
20 settembre, sabato