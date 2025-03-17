Valute / TRTX
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.25 USD 0.10 (1.07%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TRTX ha avuto una variazione del -1.07% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.20 e ad un massimo di 9.41.
Segui le dinamiche di TPG RE Finance Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.20 9.41
Intervallo Annuale
6.47 9.84
- Chiusura Precedente
- 9.35
- Apertura
- 9.35
- Bid
- 9.25
- Ask
- 9.55
- Minimo
- 9.20
- Massimo
- 9.41
- Volume
- 1.243 K
- Variazione giornaliera
- -1.07%
- Variazione Mensile
- 0.65%
- Variazione Semestrale
- 13.36%
- Variazione Annuale
- 12.12%
20 settembre, sabato