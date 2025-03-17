Divisas / TRTX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.26 USD 0.01 (0.11%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TRTX de hoy ha cambiado un -0.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.10, mientras que el máximo ha alcanzado 9.35.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TPG RE Finance Trust Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TRTX News
- Calificación de las acciones de TPG RE Finance Trust rebajada por Citizens JMP
- Calificación de acciones de TPG RE Finance Trust rebajada por Citizens JMP
- TPG RE Finance Trust stock rating downgraded by Citizens JMP
- El director financiero de TPG RE Finance Trust se jubilará, el CAO asumirá el cargo interinamente
- CFO de TPG RE Finance Trust se jubilará, CAO asumirá como interino
- Do Options Traders Know Something About TPG RE Finance Trust Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Should You Buy TPG RE Finance Trust (TRTX) After Golden Cross?
- TPG RE Finance Trust Q2 EPS Beats
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- TPG RE Finance earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings Meet Estimates
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TPG RE Finance Trust stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- The Inflation That Wasn't
- TPG RE Finance Trust: Trading At A Significant Discount To Book Value (NYSE:TRTX)
- TPG RE Finance Trust: Buying 8.6% Yielding Preferreds As Rate Face Tariff Chaos
Rango diario
9.10 9.35
Rango anual
6.47 9.84
- Cierres anteriores
- 9.27
- Open
- 9.13
- Bid
- 9.26
- Ask
- 9.56
- Low
- 9.10
- High
- 9.35
- Volumen
- 1.721 K
- Cambio diario
- -0.11%
- Cambio mensual
- 0.76%
- Cambio a 6 meses
- 13.48%
- Cambio anual
- 12.24%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B