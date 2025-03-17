通貨 / TRTX
TRTX: TPG RE Finance Trust Inc
9.35 USD 0.09 (0.97%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TRTXの今日の為替レートは、0.97%変化しました。日中、通貨は1あたり9.22の安値と9.38の高値で取引されました。
TPG RE Finance Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TRTX News
- TPG REファイナンス・トラストの株式格付け、シティズンズJMPが引き下げ
- TPG RE Finance Trust stock rating downgraded by Citizens JMP
- TPG RE ファイナンス・トラストのCFO退任、CAOが暫定CFOに就任へ
- Do Options Traders Know Something About TPG RE Finance Trust Stock We Don't?
- Best Income Stocks to Buy for August 19th
- Should You Buy TPG RE Finance Trust (TRTX) After Golden Cross?
- TPG RE Finance Trust Q2 EPS Beats
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- TPG RE Finance earnings beat by $0.02, revenue topped estimates
- TPG RE Finance Trust (TRTX) Q2 Earnings Meet Estimates
- TRTX or VTMX: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- TPG RE Finance Trust stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- The Inflation That Wasn't
- TPG RE Finance Trust: Trading At A Significant Discount To Book Value (NYSE:TRTX)
- TPG RE Finance Trust: Buying 8.6% Yielding Preferreds As Rate Face Tariff Chaos
1日のレンジ
9.22 9.38
1年のレンジ
6.47 9.84
- 以前の終値
- 9.26
- 始値
- 9.26
- 買値
- 9.35
- 買値
- 9.65
- 安値
- 9.22
- 高値
- 9.38
- 出来高
- 872
- 1日の変化
- 0.97%
- 1ヶ月の変化
- 1.74%
- 6ヶ月の変化
- 14.58%
- 1年の変化
- 13.33%
