TMUSL: T-Mobile US, Inc.
A taxa do TMUSL para hoje mudou para -0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.8400 e o mais alto foi 24.9900.
Veja a dinâmica do par de moedas T-Mobile US, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TMUSL hoje?
Hoje T-Mobile US, Inc. (TMUSL) está avaliado em 24.8400. O instrumento é negociado dentro de -0.40%, o fechamento de ontem foi 24.9400, e o volume de negociação atingiu 122. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TMUSL em tempo real.
As ações de T-Mobile US, Inc. pagam dividendos?
Atualmente T-Mobile US, Inc. está avaliado em 24.8400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.86% e USD. Monitore os movimentos de TMUSL no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TMUSL?
Você pode comprar ações de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) pelo preço atual 24.8400. Ordens geralmente são executadas perto de 24.8400 ou 24.8430, enquanto 122 e -0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TMUSL no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TMUSL?
Investir em T-Mobile US, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.5000 - 25.5000 e o preço atual 24.8400. Muitos comparam 0.77% e -1.86% antes de enviar ordens em 24.8400 ou 24.8430. Estude as mudanças diárias de preço de TMUSL no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações T-Mobile US, Inc.?
O maior preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) no último ano foi 25.5000. As ações oscilaram bastante dentro de 24.5000 - 25.5000, e a comparação com 24.9400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de T-Mobile US, Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações T-Mobile US, Inc.?
O menor preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) no ano foi 24.5000. A comparação com o preço atual 24.8400 e 24.5000 - 25.5000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TMUSL em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TMUSL?
No passado T-Mobile US, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.9400 e -1.86% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.9400
- Open
- 24.8800
- Bid
- 24.8400
- Ask
- 24.8430
- Low
- 24.8400
- High
- 24.9900
- Volume
- 122
- Mudança diária
- -0.40%
- Mudança mensal
- 0.77%
- Mudança de 6 meses
- -1.86%
- Mudança anual
- -1.86%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4