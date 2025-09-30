CotaçõesSeções
Moedas / TMUSL
Voltar para Ações

TMUSL: T-Mobile US, Inc.

24.8400 USD 0.1000 (0.40%)
Setor: Outros símbolos Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do TMUSL para hoje mudou para -0.40%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 24.8400 e o mais alto foi 24.9900.

Veja a dinâmica do par de moedas T-Mobile US, Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Tela cheia
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de TMUSL hoje?

Hoje T-Mobile US, Inc. (TMUSL) está avaliado em 24.8400. O instrumento é negociado dentro de -0.40%, o fechamento de ontem foi 24.9400, e o volume de negociação atingiu 122. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TMUSL em tempo real.

As ações de T-Mobile US, Inc. pagam dividendos?

Atualmente T-Mobile US, Inc. está avaliado em 24.8400. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.86% e USD. Monitore os movimentos de TMUSL no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de TMUSL?

Você pode comprar ações de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) pelo preço atual 24.8400. Ordens geralmente são executadas perto de 24.8400 ou 24.8430, enquanto 122 e -0.16% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TMUSL no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de TMUSL?

Investir em T-Mobile US, Inc. envolve considerar a faixa anual 24.5000 - 25.5000 e o preço atual 24.8400. Muitos comparam 0.77% e -1.86% antes de enviar ordens em 24.8400 ou 24.8430. Estude as mudanças diárias de preço de TMUSL no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações T-Mobile US, Inc.?

O maior preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) no último ano foi 25.5000. As ações oscilaram bastante dentro de 24.5000 - 25.5000, e a comparação com 24.9400 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de T-Mobile US, Inc. no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações T-Mobile US, Inc.?

O menor preço de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) no ano foi 24.5000. A comparação com o preço atual 24.8400 e 24.5000 - 25.5000 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TMUSL em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de TMUSL?

No passado T-Mobile US, Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.9400 e -1.86% após os eventos corporativos.

Faixa diária
24.8400 24.9900
Faixa anual
24.5000 25.5000
Fechamento anterior
24.9400
Open
24.8800
Bid
24.8400
Ask
24.8430
Low
24.8400
High
24.9900
Volume
122
Mudança diária
-0.40%
Mudança mensal
0.77%
Mudança de 6 meses
-1.86%
Mudança anual
-1.86%
30 setembro, terça-feira
10:00
USD
Discurso de Jefferson, Governador do Fed
Atu.
Projeç.
Prév.
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 (Anual)
Atu.
Projeç.
1.7%
Prév.
2.1%
13:00
USD
Preços de Imóveis S&P/CS Composto-20 sem ajuste sazonal (Mensal)
Atu.
Projeç.
-0.4%
Prév.
0.0%
13:45
USD
Barômetro de Negócios de Chicago
Atu.
Projeç.
45.8
Prév.
41.5
14:00
USD
Ofertas de Emprego JOLTs
Atu.
Projeç.
7.326 milh
Prév.
7.181 milh
14:00
USD
EUA - Confiança do Consumidor Conference Board (CB)
Atu.
Projeç.
100.7
Prév.
97.4