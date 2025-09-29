报价部分
货币 / TMUSL
回到股票

TMUSL: T-Mobile US, Inc.

24.8400 USD 0.1000 (0.40%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TMUSL汇率已更改-0.40%。当日，交易品种以低点24.8400和高点24.9900进行交易。

关注T-Mobile US, Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

TMUSL股票今天的价格是多少？

T-Mobile US, Inc.股票今天的定价为24.8400。它在-0.40%范围内交易，昨天的收盘价为24.9400，交易量达到122。TMUSL的实时价格图表显示了这些更新。

T-Mobile US, Inc.股票是否支付股息？

T-Mobile US, Inc.目前的价值为24.8400。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.86%和USD。实时查看图表以跟踪TMUSL走势。

如何购买TMUSL股票？

您可以以24.8400的当前价格购买T-Mobile US, Inc.股票。订单通常设置在24.8400或24.8430附近，而122和-0.16%显示市场活动。立即关注TMUSL的实时图表更新。

如何投资TMUSL股票？

投资T-Mobile US, Inc.需要考虑年度范围24.5000 - 25.5000和当前价格24.8400。许多人在以24.8400或24.8430下订单之前，会比较0.77%和。实时查看TMUSL价格图表，了解每日变化。

T-Mobile US, Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，T-Mobile US, Inc.的最高价格是25.5000。在24.5000 - 25.5000内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪T-Mobile US, Inc.的绩效。

T-Mobile US, Inc.股票的最低价格是多少？

T-Mobile US, Inc.（TMUSL）的最低价格为24.5000。将其与当前的24.8400和24.5000 - 25.5000进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TMUSL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TMUSL股票是什么时候拆分的？

T-Mobile US, Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.9400和-1.86%中可见。

日范围
24.8400 24.9900
年范围
24.5000 25.5000
前一天收盘价
24.9400
开盘价
24.8800
卖价
24.8400
买价
24.8430
最低价
24.8400
最高价
24.9900
交易量
122
日变化
-0.40%
月变化
0.77%
6个月变化
-1.86%
年变化
-1.86%
29 九月, 星期一
11:30
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值
14:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
4.0%
预测值
2.0%
前值
-0.3%
17:30
USD
FOMC成员Williams讲话
实际值
预测值
前值