TMUSL: T-Mobile US, Inc.

24.8400 USD 0.1000 (0.40%)
Sector: Otros símbolos Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de TMUSL de hoy ha cambiado un -0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.8400, mientras que el máximo ha alcanzado 24.9900.

Siga la dinámica de la pareja de divisas T-Mobile US, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de TMUSL hoy?

T-Mobile US, Inc. (TMUSL) se evalúa hoy en 24.8400. El instrumento se negocia dentro de -0.40%; el cierre de ayer ha sido 24.9400 y el volumen comercial ha alcanzado 122. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TMUSL en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de T-Mobile US, Inc.?

T-Mobile US, Inc. se evalúa actualmente en 24.8400. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -1.86% y USD. Monitoree los movimientos de TMUSL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de TMUSL?

Puede comprar acciones de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) al precio actual de 24.8400. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 24.8400 o 24.8430, mientras que 122 y -0.16% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TMUSL en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de TMUSL?

Invertir en T-Mobile US, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 24.5000 - 25.5000 y el precio actual 24.8400. Muchos comparan 0.77% y -1.86% antes de colocar órdenes en 24.8400 o 24.8430. Estudie los cambios diarios de precios de TMUSL en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de T-Mobile US, Inc.?

El precio más alto de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) en el último año ha sido 25.5000. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 24.5000 - 25.5000, una comparación con 24.9400 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de T-Mobile US, Inc. en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de T-Mobile US, Inc.?

El precio más bajo de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) para el año ha sido 24.5000. La comparación con los actuales 24.8400 y 24.5000 - 25.5000 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TMUSL en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TMUSL?

En el pasado, T-Mobile US, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 24.9400 y -1.86% después de las acciones corporativas.

Rango diario
24.8400 24.9900
Rango anual
24.5000 25.5000
Cierres anteriores
24.9400
Open
24.8800
Bid
24.8400
Ask
24.8430
Low
24.8400
High
24.9900
Volumen
122
Cambio diario
-0.40%
Cambio mensual
0.77%
Cambio a 6 meses
-1.86%
Cambio anual
-1.86%
