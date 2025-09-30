KurseKategorien
TMUSL: T-Mobile US, Inc.

24.8400 USD 0.1000 (0.40%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TMUSL hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.8400 bis zu einem Hoch von 24.9900 gehandelt.

Verfolgen Sie die T-Mobile US, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von TMUSL heute?

Die Aktie von T-Mobile US, Inc. (TMUSL) notiert heute bei 24.8400. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.40% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.9400 und das Handelsvolumen erreichte 122. Das Live-Chart von TMUSL zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie TMUSL Dividenden?

T-Mobile US, Inc. wird derzeit mit 24.8400 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.86% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TMUSL zu verfolgen.

Wie kaufe ich TMUSL-Aktien?

Sie können Aktien von T-Mobile US, Inc. (TMUSL) zum aktuellen Kurs von 24.8400 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.8400 oder 24.8430 platziert, während 122 und -0.16% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TMUSL auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in TMUSL-Aktien?

Bei einer Investition in T-Mobile US, Inc. müssen die jährliche Spanne 24.5000 - 25.5000 und der aktuelle Kurs 24.8400 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.77% und -1.86%, bevor sie Orders zu 24.8400 oder 24.8430 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TMUSL.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?

Der höchste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSL) im vergangenen Jahr lag bei 25.5000. Innerhalb von 24.5000 - 25.5000 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.9400 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von T-Mobile US, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von T-Mobile US, Inc.?

Der niedrigste Kurs von T-Mobile US, Inc. (TMUSL) im Laufe des Jahres betrug 24.5000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.8400 und der Spanne 24.5000 - 25.5000 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TMUSL live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von TMUSL statt?

T-Mobile US, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.9400 und -1.86% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
24.8400 24.9900
Jahresspanne
24.5000 25.5000
Vorheriger Schlusskurs
24.9400
Eröffnung
24.8800
Bid
24.8400
Ask
24.8430
Tief
24.8400
Hoch
24.9900
Volumen
122
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
0.77%
6-Monatsänderung
-1.86%
Jahresänderung
-1.86%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4