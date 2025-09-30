- Panoramica
TMUSL: T-Mobile US, Inc.
Il tasso di cambio TMUSL ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8400 e ad un massimo di 24.9900.
Segui le dinamiche di T-Mobile US, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TMUSL oggi?
Oggi le azioni T-Mobile US, Inc. sono prezzate a 24.8400. Viene scambiato all'interno di -0.40%, la chiusura di ieri è stata 24.9400 e il volume degli scambi ha raggiunto 122. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TMUSL mostra questi aggiornamenti.
Le azioni T-Mobile US, Inc. pagano dividendi?
T-Mobile US, Inc. è attualmente valutato a 24.8400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TMUSL.
Come acquistare azioni TMUSL?
Puoi acquistare azioni T-Mobile US, Inc. al prezzo attuale di 24.8400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.8400 o 24.8430, mentre 122 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TMUSL sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TMUSL?
Investire in T-Mobile US, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.5000 - 25.5000 e il prezzo attuale 24.8400. Molti confrontano 0.77% e -1.86% prima di effettuare ordini su 24.8400 o 24.8430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TMUSL con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni T-Mobile US, Inc.?
Il prezzo massimo di T-Mobile US, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.5000. All'interno di 24.5000 - 25.5000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.9400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di T-Mobile US, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni T-Mobile US, Inc.?
Il prezzo più basso di T-Mobile US, Inc. (TMUSL) nel corso dell'anno è stato 24.5000. Confrontandolo con gli attuali 24.8400 e 24.5000 - 25.5000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TMUSL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TMUSL?
T-Mobile US, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.9400 e -1.86%.
- Chiusura Precedente
- 24.9400
- Apertura
- 24.8800
- Bid
- 24.8400
- Ask
- 24.8430
- Minimo
- 24.8400
- Massimo
- 24.9900
- Volume
- 122
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- 0.77%
- Variazione Semestrale
- -1.86%
- Variazione Annuale
- -1.86%
