Valute / TMUSL
TMUSL: T-Mobile US, Inc.

24.8400 USD 0.1000 (0.40%)
Settore: Altri Simboli Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TMUSL ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8400 e ad un massimo di 24.9900.

Segui le dinamiche di T-Mobile US, Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni TMUSL oggi?

Oggi le azioni T-Mobile US, Inc. sono prezzate a 24.8400. Viene scambiato all'interno di -0.40%, la chiusura di ieri è stata 24.9400 e il volume degli scambi ha raggiunto 122. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TMUSL mostra questi aggiornamenti.

Le azioni T-Mobile US, Inc. pagano dividendi?

T-Mobile US, Inc. è attualmente valutato a 24.8400. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -1.86% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TMUSL.

Come acquistare azioni TMUSL?

Puoi acquistare azioni T-Mobile US, Inc. al prezzo attuale di 24.8400. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 24.8400 o 24.8430, mentre 122 e -0.16% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TMUSL sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni TMUSL?

Investire in T-Mobile US, Inc. implica considerare l'intervallo annuale 24.5000 - 25.5000 e il prezzo attuale 24.8400. Molti confrontano 0.77% e -1.86% prima di effettuare ordini su 24.8400 o 24.8430. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TMUSL con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni T-Mobile US, Inc.?

Il prezzo massimo di T-Mobile US, Inc. nell'ultimo anno è stato 25.5000. All'interno di 24.5000 - 25.5000, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 24.9400 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di T-Mobile US, Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni T-Mobile US, Inc.?

Il prezzo più basso di T-Mobile US, Inc. (TMUSL) nel corso dell'anno è stato 24.5000. Confrontandolo con gli attuali 24.8400 e 24.5000 - 25.5000 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TMUSL muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TMUSL?

T-Mobile US, Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 24.9400 e -1.86%.

Intervallo Giornaliero
24.8400 24.9900
Intervallo Annuale
24.5000 25.5000
Chiusura Precedente
24.9400
Apertura
24.8800
Bid
24.8400
Ask
24.8430
Minimo
24.8400
Massimo
24.9900
Volume
122
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
0.77%
Variazione Semestrale
-1.86%
Variazione Annuale
-1.86%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
Fcst
100.7
Prev
97.4