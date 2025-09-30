- Aperçu
TMUSL: T-Mobile US, Inc.
Le taux de change de TMUSL a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.8400 et à un maximum de 24.9900.
Suivez la dynamique T-Mobile US, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TMUSL aujourd'hui ?
L'action T-Mobile US, Inc. est cotée à 24.8400 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.40%, a clôturé hier à 24.9400 et son volume d'échange a atteint 122. Le graphique en temps réel du cours de TMUSL présente ces mises à jour.
L'action T-Mobile US, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
T-Mobile US, Inc. est actuellement valorisé à 24.8400. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.86% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TMUSL.
Comment acheter des actions TMUSL ?
Vous pouvez acheter des actions T-Mobile US, Inc. au cours actuel de 24.8400. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.8400 ou de 24.8430, le 122 et le -0.16% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TMUSL sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TMUSL ?
Investir dans T-Mobile US, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 24.5000 - 25.5000 et le prix actuel 24.8400. Beaucoup comparent 0.77% et -1.86% avant de passer des ordres à 24.8400 ou 24.8430. Consultez le graphique du cours de TMUSL en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action T-Mobile US, Inc. ?
Le cours le plus élevé de T-Mobile US, Inc. l'année dernière était 25.5000. Au cours de 24.5000 - 25.5000, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.9400 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de T-Mobile US, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action T-Mobile US, Inc. ?
Le cours le plus bas de T-Mobile US, Inc. (TMUSL) sur l'année a été 24.5000. Sa comparaison avec 24.8400 et 24.5000 - 25.5000 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TMUSL sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TMUSL a-t-elle été divisée ?
T-Mobile US, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.9400 et -1.86% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.9400
- Ouverture
- 24.8800
- Bid
- 24.8400
- Ask
- 24.8430
- Plus Bas
- 24.8400
- Plus Haut
- 24.9900
- Volume
- 122
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- 0.77%
- Changement à 6 Mois
- -1.86%
- Changement Annuel
- -1.86%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4