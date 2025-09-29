КотировкиРазделы
Валюты / TMUSL
Назад в Рынок акций США

TMUSL: T-Mobile US, Inc.

24.9000 USD 0.0400 (0.16%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TMUSL за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.8800, а максимальная — 24.9900.

Следите за динамикой T-Mobile US, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TMUSL сегодня?

T-Mobile US, Inc. (TMUSL) сегодня оценивается на уровне 24.9000. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 24.9400, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMUSL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Mobile US, Inc.?

T-Mobile US, Inc. в настоящее время оценивается в 24.9000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.62% и USD. Отслеживайте движения TMUSL на графике в реальном времени.

Как купить акции TMUSL?

Вы можете купить акции T-Mobile US, Inc. (TMUSL) по текущей цене 24.9000. Ордера обычно размещаются около 24.9000 или 24.9030, тогда как 47 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMUSL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TMUSL?

Инвестирование в T-Mobile US, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.5000 - 25.5000 и текущей цены 24.9000. Многие сравнивают 1.01% и -1.62% перед размещением ордеров на 24.9000 или 24.9030. Изучайте ежедневные изменения цены TMUSL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции T-Mobile US, Inc.?

Самая высокая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSL) за последний год составила 25.5000. Акции заметно колебались в пределах 24.5000 - 25.5000, сравнение с 24.9400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Mobile US, Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции T-Mobile US, Inc.?

Самая низкая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSL) за год составила 24.5000. Сравнение с текущими 24.9000 и 24.5000 - 25.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMUSL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TMUSL?

В прошлом T-Mobile US, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9400 и -1.62% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
24.8800 24.9900
Годовой диапазон
24.5000 25.5000
Предыдущее закрытие
24.9400
Open
24.8800
Bid
24.9000
Ask
24.9030
Low
24.8800
High
24.9900
Объем
47
Дневное изменение
-0.16%
Месячное изменение
1.01%
6-месячное изменение
-1.62%
Годовое изменение
-1.62%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.