TMUSL: T-Mobile US, Inc.
Курс TMUSL за сегодня изменился на -0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.8800, а максимальная — 24.9900.
Следите за динамикой T-Mobile US, Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TMUSL сегодня?
T-Mobile US, Inc. (TMUSL) сегодня оценивается на уровне 24.9000. Инструмент торгуется в пределах -0.16%, вчерашнее закрытие составило 24.9400, а торговый объем достиг 47. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TMUSL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям T-Mobile US, Inc.?
T-Mobile US, Inc. в настоящее время оценивается в 24.9000. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.62% и USD. Отслеживайте движения TMUSL на графике в реальном времени.
Как купить акции TMUSL?
Вы можете купить акции T-Mobile US, Inc. (TMUSL) по текущей цене 24.9000. Ордера обычно размещаются около 24.9000 или 24.9030, тогда как 47 и 0.08% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TMUSL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TMUSL?
Инвестирование в T-Mobile US, Inc. предполагает учет годового диапазона 24.5000 - 25.5000 и текущей цены 24.9000. Многие сравнивают 1.01% и -1.62% перед размещением ордеров на 24.9000 или 24.9030. Изучайте ежедневные изменения цены TMUSL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции T-Mobile US, Inc.?
Самая высокая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSL) за последний год составила 25.5000. Акции заметно колебались в пределах 24.5000 - 25.5000, сравнение с 24.9400 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику T-Mobile US, Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции T-Mobile US, Inc.?
Самая низкая цена T-Mobile US, Inc. (TMUSL) за год составила 24.5000. Сравнение с текущими 24.9000 и 24.5000 - 25.5000 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TMUSL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TMUSL?
В прошлом T-Mobile US, Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.9400 и -1.62% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.9400
- Open
- 24.8800
- Bid
- 24.9000
- Ask
- 24.9030
- Low
- 24.8800
- High
- 24.9900
- Объем
- 47
- Дневное изменение
- -0.16%
- Месячное изменение
- 1.01%
- 6-месячное изменение
- -1.62%
- Годовое изменение
- -1.62%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%