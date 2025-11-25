- Visão do mercado
TDAY: USA TODAY Co., Inc.
A taxa do TDAY para hoje mudou para 5.31%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.74 e o mais alto foi 5.03.
Veja a dinâmica do par de moedas USA TODAY Co., Inc.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de TDAY hoje?
Hoje USA TODAY Co., Inc. (TDAY) está avaliado em 4.96. O instrumento é negociado dentro de 4.74 - 5.03, o fechamento de ontem foi 4.71, e o volume de negociação atingiu 469. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de TDAY em tempo real.
As ações de USA TODAY Co., Inc. pagam dividendos?
Atualmente USA TODAY Co., Inc. está avaliado em 4.96. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 8.77% e USD. Monitore os movimentos de TDAY no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de TDAY?
Você pode comprar ações de USA TODAY Co., Inc. (TDAY) pelo preço atual 4.96. Ordens geralmente são executadas perto de 4.96 ou 5.26, enquanto 469 e 4.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de TDAY no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de TDAY?
Investir em USA TODAY Co., Inc. envolve considerar a faixa anual 4.33 - 4.78 e o preço atual 4.96. Muitos comparam 8.77% e 8.77% antes de enviar ordens em 4.96 ou 5.26. Estude as mudanças diárias de preço de TDAY no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações USA TODAY Co., Inc.?
O maior preço de USA TODAY Co., Inc. (TDAY) no último ano foi 4.78. As ações oscilaram bastante dentro de 4.33 - 4.78, e a comparação com 4.71 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de USA TODAY Co., Inc. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações USA TODAY Co., Inc.?
O menor preço de USA TODAY Co., Inc. (TDAY) no ano foi 4.33. A comparação com o preço atual 4.96 e 4.33 - 4.78 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de TDAY em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de TDAY?
No passado USA TODAY Co., Inc. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 4.71 e 8.77% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 4.71
- Open
- 4.76
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Low
- 4.74
- High
- 5.03
- Volume
- 469
- Mudança diária
- 5.31%
- Mudança mensal
- 8.77%
- Mudança de 6 meses
- 8.77%
- Mudança anual
- 8.77%
- Atu.
- 1.4%
- Projeç.
- 1.4%
- Prév.
- 1.6%
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.6%
- Prév.
- -0.6%
- Atu.
- 1.9%
- Projeç.
- -1.1%
- Prév.
- 0.1%
- Atu.
- 88.7
- Projeç.
- 88.1
- Prév.
- 95.5
- Atu.
- 3.562%
- Projeç.
- Prév.
- 3.625%