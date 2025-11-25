クォートセクション
TDAY: USA TODAY Co., Inc.

4.90 USD 0.19 (4.03%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TDAYの今日の為替レートは、4.03%変化しました。日中、通貨は1あたり4.74の安値と4.92の高値で取引されました。

USA TODAY Co., Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

TDAY株の現在の価格は？

USA TODAY Co., Inc.の株価は本日4.90です。4.74 - 4.92内で取引され、前日の終値は4.71、取引量は98に達しました。TDAYのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

USA TODAY Co., Inc.の株は配当を出しますか？

USA TODAY Co., Inc.の現在の価格は4.90です。配当方針は会社によりますが、投資家は7.46%やUSDにも注目します。TDAYの動きはライブチャートで確認できます。

TDAY株を買う方法は？

USA TODAY Co., Inc.の株は現在4.90で購入可能です。注文は通常4.90または5.20付近で行われ、98や2.94%が市場の動きを示します。TDAYの最新情報はライブチャートで確認できます。

TDAY株に投資する方法は？

USA TODAY Co., Inc.への投資では、年間の値幅4.33 - 4.78と現在の4.90を考慮します。注文は多くの場合4.90や5.20で行われる前に、7.46%や7.46%と比較されます。TDAYの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

USA TODAY Co., Inc.の株の最高値は？

USA TODAY Co., Inc.の過去1年の最高値は4.78でした。4.33 - 4.78内で株価は大きく変動し、4.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。USA TODAY Co., Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

USA TODAY Co., Inc.の株の最低値は？

USA TODAY Co., Inc.(TDAY)の年間最安値は4.33でした。現在の4.90や4.33 - 4.78と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。TDAYの動きはライブチャートで確認できます。

TDAYの株式分割はいつ行われましたか？

USA TODAY Co., Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、4.71、7.46%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
4.74 4.92
1年のレンジ
4.33 4.92
以前の終値
4.71
始値
4.76
買値
4.90
買値
5.20
安値
4.74
高値
4.92
出来高
98
1日の変化
4.03%
1ヶ月の変化
7.46%
6ヶ月の変化
7.46%
1年の変化
7.46%
