TDAY: USA TODAY Co., Inc.
El tipo de cambio de TDAY de hoy ha cambiado un 4.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.74, mientras que el máximo ha alcanzado 4.92.
Siga la dinámica de la pareja de divisas USA TODAY Co., Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de TDAY hoy?
USA TODAY Co., Inc. (TDAY) se evalúa hoy en 4.90. El instrumento se negocia dentro de 4.74 - 4.92; el cierre de ayer ha sido 4.71 y el volumen comercial ha alcanzado 98. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios TDAY en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de USA TODAY Co., Inc.?
USA TODAY Co., Inc. se evalúa actualmente en 4.90. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 7.46% y USD. Monitoree los movimientos de TDAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de TDAY?
Puede comprar acciones de USA TODAY Co., Inc. (TDAY) al precio actual de 4.90. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 4.90 o 5.20, mientras que 98 y 2.94% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de TDAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de TDAY?
Invertir en USA TODAY Co., Inc. implica tener en cuenta el rango anual 4.33 - 4.78 y el precio actual 4.90. Muchos comparan 7.46% y 7.46% antes de colocar órdenes en 4.90 o 5.20. Estudie los cambios diarios de precios de TDAY en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de USA TODAY Co., Inc.?
El precio más alto de USA TODAY Co., Inc. (TDAY) en el último año ha sido 4.78. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 4.33 - 4.78, una comparación con 4.71 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de USA TODAY Co., Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de USA TODAY Co., Inc.?
El precio más bajo de USA TODAY Co., Inc. (TDAY) para el año ha sido 4.33. La comparación con los actuales 4.90 y 4.33 - 4.78 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de TDAY en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de TDAY?
En el pasado, USA TODAY Co., Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 4.71 y 7.46% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 4.71
- Open
- 4.76
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Low
- 4.74
- High
- 4.92
- Volumen
- 98
- Cambio diario
- 4.03%
- Cambio mensual
- 7.46%
- Cambio a 6 meses
- 7.46%
- Cambio anual
- 7.46%
- Act.
- 1.4%
- Pronós.
- 1.4%
- Prev.
- 1.6%
- Act.
- -0.5%
- Pronós.
- -0.6%
- Prev.
- -0.6%
- Act.
- 1.9%
- Pronós.
- -1.1%
- Prev.
- 0.1%
- Act.
- 88.7
- Pronós.
- 88.1
- Prev.
- 95.5
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 3.625%