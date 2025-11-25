- Panoramica
TDAY: USA TODAY Co., Inc.
Il tasso di cambio TDAY ha avuto una variazione del 4.03% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.74 e ad un massimo di 4.92.
Segui le dinamiche di USA TODAY Co., Inc.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni TDAY oggi?
Oggi le azioni USA TODAY Co., Inc. sono prezzate a 4.90. Viene scambiato all'interno di 4.74 - 4.92, la chiusura di ieri è stata 4.71 e il volume degli scambi ha raggiunto 98. Il grafico dei prezzi in tempo reale di TDAY mostra questi aggiornamenti.
Le azioni USA TODAY Co., Inc. pagano dividendi?
USA TODAY Co., Inc. è attualmente valutato a 4.90. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 7.46% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di TDAY.
Come acquistare azioni TDAY?
Puoi acquistare azioni USA TODAY Co., Inc. al prezzo attuale di 4.90. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 4.90 o 5.20, mentre 98 e 2.94% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di TDAY sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni TDAY?
Investire in USA TODAY Co., Inc. implica considerare l'intervallo annuale 4.33 - 4.78 e il prezzo attuale 4.90. Molti confrontano 7.46% e 7.46% prima di effettuare ordini su 4.90 o 5.20. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di TDAY con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni USA TODAY Co., Inc.?
Il prezzo massimo di USA TODAY Co., Inc. nell'ultimo anno è stato 4.78. All'interno di 4.33 - 4.78, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 4.71 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di USA TODAY Co., Inc. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni USA TODAY Co., Inc.?
Il prezzo più basso di USA TODAY Co., Inc. (TDAY) nel corso dell'anno è stato 4.33. Confrontandolo con gli attuali 4.90 e 4.33 - 4.78 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda TDAY muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di TDAY?
USA TODAY Co., Inc. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 4.71 e 7.46%.
- Chiusura Precedente
- 4.71
- Apertura
- 4.76
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Minimo
- 4.74
- Massimo
- 4.92
- Volume
- 98
- Variazione giornaliera
- 4.03%
- Variazione Mensile
- 7.46%
- Variazione Semestrale
- 7.46%
- Variazione Annuale
- 7.46%
- Agire
- 1.4%
- Fcst
- 1.4%
- Prev
- 1.6%
- Agire
- -0.5%
- Fcst
- -0.6%
- Prev
- -0.6%
- Agire
- 1.9%
- Fcst
- -1.1%
- Prev
- 0.1%
- Agire
- 88.7
- Fcst
- 88.1
- Prev
- 95.5
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.625%