- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
TDAY: USA TODAY Co., Inc.
Le taux de change de TDAY a changé de 5.31% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 4.74 et à un maximum de 5.03.
Suivez la dynamique USA TODAY Co., Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action TDAY aujourd'hui ?
L'action USA TODAY Co., Inc. est cotée à 4.96 aujourd'hui. Elle se négocie dans 4.74 - 5.03, a clôturé hier à 4.71 et son volume d'échange a atteint 469. Le graphique en temps réel du cours de TDAY présente ces mises à jour.
L'action USA TODAY Co., Inc. verse-t-elle des dividendes ?
USA TODAY Co., Inc. est actuellement valorisé à 4.96. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 8.77% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de TDAY.
Comment acheter des actions TDAY ?
Vous pouvez acheter des actions USA TODAY Co., Inc. au cours actuel de 4.96. Les ordres sont généralement placés à proximité de 4.96 ou de 5.26, le 469 et le 4.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de TDAY sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action TDAY ?
Investir dans USA TODAY Co., Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 4.33 - 4.78 et le prix actuel 4.96. Beaucoup comparent 8.77% et 8.77% avant de passer des ordres à 4.96 ou 5.26. Consultez le graphique du cours de TDAY en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action USA TODAY Co., Inc. ?
Le cours le plus élevé de USA TODAY Co., Inc. l'année dernière était 4.78. Au cours de 4.33 - 4.78, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 4.71 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de USA TODAY Co., Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action USA TODAY Co., Inc. ?
Le cours le plus bas de USA TODAY Co., Inc. (TDAY) sur l'année a été 4.33. Sa comparaison avec 4.96 et 4.33 - 4.78 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de TDAY sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action TDAY a-t-elle été divisée ?
USA TODAY Co., Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 4.71 et 8.77% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 4.71
- Ouverture
- 4.76
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Plus Bas
- 4.74
- Plus Haut
- 5.03
- Volume
- 469
- Changement quotidien
- 5.31%
- Changement Mensuel
- 8.77%
- Changement à 6 Mois
- 8.77%
- Changement Annuel
- 8.77%
- Act
- 1.4%
- Fcst
- 1.4%
- Prev
- 1.6%
- Act
- -0.5%
- Fcst
- -0.6%
- Prev
- -0.6%
- Act
- 1.9%
- Fcst
- -1.1%
- Prev
- 0.1%
- Act
- 88.7
- Fcst
- 88.1
- Prev
- 95.5
- Act
- 3.562%
- Fcst
- Prev
- 3.625%