TDAY: USA TODAY Co., Inc.

4.96 USD 0.25 (5.31%)
版块: 其他交易品种 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日TDAY汇率已更改5.31%。当日，交易品种以低点4.74和高点5.03进行交易。

关注USA TODAY Co., Inc.动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

TDAY股票今天的价格是多少？

USA TODAY Co., Inc.股票今天的定价为4.96。它在4.74 - 5.03范围内交易，昨天的收盘价为4.71，交易量达到1695。TDAY的实时价格图表显示了这些更新。

USA TODAY Co., Inc.股票是否支付股息？

USA TODAY Co., Inc.目前的价值为4.96。股息政策取决于公司，而投资者也会关注8.77%和USD。实时查看图表以跟踪TDAY走势。

如何购买TDAY股票？

您可以以4.96的当前价格购买USA TODAY Co., Inc.股票。订单通常设置在4.96或5.26附近，而1695和4.20%显示市场活动。立即关注TDAY的实时图表更新。

如何投资TDAY股票？

投资USA TODAY Co., Inc.需要考虑年度范围4.33 - 5.03和当前价格4.96。许多人在以4.96或5.26下订单之前，会比较8.77%和。实时查看TDAY价格图表，了解每日变化。

USA TODAY Co., Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，USA TODAY Co., Inc.的最高价格是5.03。在4.33 - 5.03内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪USA TODAY Co., Inc.的绩效。

USA TODAY Co., Inc.股票的最低价格是多少？

USA TODAY Co., Inc.（TDAY）的最低价格为4.33。将其与当前的4.96和4.33 - 5.03进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看TDAY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

TDAY股票是什么时候拆分的？

USA TODAY Co., Inc.历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、4.71和8.77%中可见。

日范围
4.74 5.03
年范围
4.33 5.03
前一天收盘价
4.71
开盘价
4.76
卖价
4.96
买价
5.26
最低价
4.74
最高价
5.03
交易量
1.695 K
日变化
5.31%
月变化
8.77%
6个月变化
8.77%
年变化
8.77%
25 十一月, 星期二
14:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.4%
预测值
1.4%
前值
1.6%
14:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.5%
预测值
-0.6%
前值
-0.6%
15:00
USD
成屋销售指数月率 m/m
实际值
1.9%
预测值
-1.1%
前值
0.1%
15:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
88.7
预测值
88.1
前值
95.5
18:00
USD
5年期国债拍卖
实际值
3.562%
预测值
前值
3.625%