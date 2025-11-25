- Übersicht
TDAY: USA TODAY Co., Inc.
Der Wechselkurs von TDAY hat sich für heute um 4.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.74 bis zu einem Hoch von 4.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die USA TODAY Co., Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von TDAY heute?
Die Aktie von USA TODAY Co., Inc. (TDAY) notiert heute bei 4.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von 4.74 - 4.92 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 4.71 und das Handelsvolumen erreichte 98. Das Live-Chart von TDAY zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie TDAY Dividenden?
USA TODAY Co., Inc. wird derzeit mit 4.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 7.46% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von TDAY zu verfolgen.
Wie kaufe ich TDAY-Aktien?
Sie können Aktien von USA TODAY Co., Inc. (TDAY) zum aktuellen Kurs von 4.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 4.90 oder 5.20 platziert, während 98 und 2.94% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von TDAY auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in TDAY-Aktien?
Bei einer Investition in USA TODAY Co., Inc. müssen die jährliche Spanne 4.33 - 4.78 und der aktuelle Kurs 4.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 7.46% und 7.46%, bevor sie Orders zu 4.90 oder 5.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von TDAY.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von USA TODAY Co., Inc.?
Der höchste Kurs von USA TODAY Co., Inc. (TDAY) im vergangenen Jahr lag bei 4.78. Innerhalb von 4.33 - 4.78 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 4.71 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von USA TODAY Co., Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von USA TODAY Co., Inc.?
Der niedrigste Kurs von USA TODAY Co., Inc. (TDAY) im Laufe des Jahres betrug 4.33. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 4.90 und der Spanne 4.33 - 4.78 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von TDAY live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von TDAY statt?
USA TODAY Co., Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 4.71 und 7.46% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.71
- Eröffnung
- 4.76
- Bid
- 4.90
- Ask
- 5.20
- Tief
- 4.74
- Hoch
- 4.92
- Volumen
- 98
- Tagesänderung
- 4.03%
- Monatsänderung
- 7.46%
- 6-Monatsänderung
- 7.46%
- Jahresänderung
- 7.46%
- Akt
- 1.4%
- Erw
- 1.4%
- Vorh
- 1.6%
- Akt
- -0.5%
- Erw
- -0.6%
- Vorh
- -0.6%
- Akt
- 1.9%
- Erw
- -1.1%
- Vorh
- 0.1%
- Akt
- 88.7
- Erw
- 88.1
- Vorh
- 95.5
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 3.625%