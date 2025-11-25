КотировкиРазделы
TDAY: USA TODAY Co., Inc.

4.96 USD 0.25 (5.31%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TDAY за сегодня изменился на 5.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.74, а максимальная — 5.03.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций TDAY сегодня?

USA TODAY Co., Inc. (TDAY) сегодня оценивается на уровне 4.96. Инструмент торгуется в пределах 4.74 - 5.03, вчерашнее закрытие составило 4.71, а торговый объем достиг 469. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAY в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям USA TODAY Co., Inc.?

USA TODAY Co., Inc. в настоящее время оценивается в 4.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.77% и USD. Отслеживайте движения TDAY на графике в реальном времени.

Как купить акции TDAY?

Вы можете купить акции USA TODAY Co., Inc. (TDAY) по текущей цене 4.96. Ордера обычно размещаются около 4.96 или 5.26, тогда как 469 и 4.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAY на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции TDAY?

Инвестирование в USA TODAY Co., Inc. предполагает учет годового диапазона 4.33 - 4.78 и текущей цены 4.96. Многие сравнивают 8.77% и 8.77% перед размещением ордеров на 4.96 или 5.26. Изучайте ежедневные изменения цены TDAY на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции USA TODAY Co., Inc.?

Самая высокая цена USA TODAY Co., Inc. (TDAY) за последний год составила 4.78. Акции заметно колебались в пределах 4.33 - 4.78, сравнение с 4.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику USA TODAY Co., Inc. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции USA TODAY Co., Inc.?

Самая низкая цена USA TODAY Co., Inc. (TDAY) за год составила 4.33. Сравнение с текущими 4.96 и 4.33 - 4.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAY во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций TDAY?

В прошлом USA TODAY Co., Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.71 и 8.77% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
4.74 5.03
Годовой диапазон
4.33 5.03
Предыдущее закрытие
4.71
Open
4.76
Bid
4.96
Ask
5.26
Low
4.74
High
5.03
Объем
469
Дневное изменение
5.31%
Месячное изменение
8.77%
6-месячное изменение
8.77%
Годовое изменение
8.77%
