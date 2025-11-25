- Обзор рынка
TDAY: USA TODAY Co., Inc.
Курс TDAY за сегодня изменился на 5.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.74, а максимальная — 5.03.
Следите за динамикой USA TODAY Co., Inc.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций TDAY сегодня?
USA TODAY Co., Inc. (TDAY) сегодня оценивается на уровне 4.96. Инструмент торгуется в пределах 4.74 - 5.03, вчерашнее закрытие составило 4.71, а торговый объем достиг 469. Всю динамику можно отследить на ценовом графике TDAY в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям USA TODAY Co., Inc.?
USA TODAY Co., Inc. в настоящее время оценивается в 4.96. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 8.77% и USD. Отслеживайте движения TDAY на графике в реальном времени.
Как купить акции TDAY?
Вы можете купить акции USA TODAY Co., Inc. (TDAY) по текущей цене 4.96. Ордера обычно размещаются около 4.96 или 5.26, тогда как 469 и 4.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения TDAY на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции TDAY?
Инвестирование в USA TODAY Co., Inc. предполагает учет годового диапазона 4.33 - 4.78 и текущей цены 4.96. Многие сравнивают 8.77% и 8.77% перед размещением ордеров на 4.96 или 5.26. Изучайте ежедневные изменения цены TDAY на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции USA TODAY Co., Inc.?
Самая высокая цена USA TODAY Co., Inc. (TDAY) за последний год составила 4.78. Акции заметно колебались в пределах 4.33 - 4.78, сравнение с 4.71 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику USA TODAY Co., Inc. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции USA TODAY Co., Inc.?
Самая низкая цена USA TODAY Co., Inc. (TDAY) за год составила 4.33. Сравнение с текущими 4.96 и 4.33 - 4.78 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения TDAY во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций TDAY?
В прошлом USA TODAY Co., Inc. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 4.71 и 8.77% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 4.71
- Open
- 4.76
- Bid
- 4.96
- Ask
- 5.26
- Low
- 4.74
- High
- 5.03
- Объем
- 469
- Дневное изменение
- 5.31%
- Месячное изменение
- 8.77%
- 6-месячное изменение
- 8.77%
- Годовое изменение
- 8.77%
- Акт.
- 1.4%
- Прог.
- 1.4%
- Пред.
- 1.6%
- Акт.
- -0.5%
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -0.6%
- Акт.
- 1.9%
- Прог.
- -1.1%
- Пред.
- 0.1%
- Акт.
- 88.7
- Прог.
- 88.1
- Пред.
- 95.5
- Акт.
- 3.562%
- Прог.
- Пред.
- 3.625%