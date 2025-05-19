Moedas / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.62 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TCPC para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 6.59 e o mais alto foi 6.67.
Veja a dinâmica do par de moedas BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TCPC Notícias
Faixa diária
6.59 6.67
Faixa anual
6.27 9.72
- Fechamento anterior
- 6.62
- Open
- 6.62
- Bid
- 6.62
- Ask
- 6.92
- Low
- 6.59
- High
- 6.67
- Volume
- 565
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- -8.06%
- Mudança de 6 meses
- -17.04%
- Mudança anual
- -19.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh