クォートセクション
通貨 / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund

6.65 USD 0.03 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCPCの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり6.57の安値と6.67の高値で取引されました。

BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
6.57 6.67
1年のレンジ
6.27 9.72
以前の終値
6.62
始値
6.62
買値
6.65
買値
6.95
安値
6.57
高値
6.67
出来高
1.380 K
1日の変化
0.45%
1ヶ月の変化
-7.64%
6ヶ月の変化
-16.67%
1年の変化
-19.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K