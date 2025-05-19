通貨 / TCPC
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.65 USD 0.03 (0.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCPCの今日の為替レートは、0.45%変化しました。日中、通貨は1あたり6.57の安値と6.67の高値で取引されました。
BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fundダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TCPC News
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP: 18% Discount, 15% Yield, But Still A No-Go (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital downgraded to ’BB+’ by Fitch on asset quality concerns
- Earnings call transcript: BlackRock TCP Q2 2025 earnings miss, shares drop
- BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BlackRock TCP Capital Corp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital (TCPC) Earnings Transcript
- TCPC Earnings Miss Estimates
- BlackRock TCP earnings missed, revenue fell short of estimates
- BlackRock TCP Capital Q2 2025 slides: NAV declines but dividend fully covered
- BlackRock TCP (TCPC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SLR Investment (SLRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Ares Capital (ARCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BlackRock TCP Capital chief compliance officer Ariel Hazzard to resign July 31
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- How To Build A Global $1,000,000 Dividend Portfolio To Yield 11%+ In 15 Years
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- BlackRock TCP: 14.7% Dividend May Catch Your Eye; This One's Better Left Alone
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP Capital: The Bleeding Hasn't Stopped Yet (NASDAQ:TCPC)
- How To Build A $100,000 Dividend Portfolio That Could Yield 10.75% In 15 Years
- BlackRock TCP Capital amends credit facility terms
1日のレンジ
6.57 6.67
1年のレンジ
6.27 9.72
- 以前の終値
- 6.62
- 始値
- 6.62
- 買値
- 6.65
- 買値
- 6.95
- 安値
- 6.57
- 高値
- 6.67
- 出来高
- 1.380 K
- 1日の変化
- 0.45%
- 1ヶ月の変化
- -7.64%
- 6ヶ月の変化
- -16.67%
- 1年の変化
- -19.59%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K