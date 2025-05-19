Devises / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.58 USD 0.07 (1.05%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TCPC a changé de -1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.54 et à un maximum de 6.67.
Suivez la dynamique BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TCPC Nouvelles
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP: 18% Discount, 15% Yield, But Still A No-Go (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital downgraded to ’BB+’ by Fitch on asset quality concerns
- Earnings call transcript: BlackRock TCP Q2 2025 earnings miss, shares drop
- BlackRock TCP Capital Corp (TCPC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- BlackRock TCP Capital Corp 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TCPC)
- BlackRock TCP Capital (TCPC) Earnings Transcript
- TCPC Earnings Miss Estimates
- BlackRock TCP earnings missed, revenue fell short of estimates
- BlackRock TCP Capital Q2 2025 slides: NAV declines but dividend fully covered
- BlackRock TCP (TCPC) Misses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) Q2 Earnings and Revenues Lag Estimates
- SLR Investment (SLRC) Lags Q2 Earnings Estimates
- BDC Investors: Prepare For An Imminent Market Rotation
- Ares Capital (ARCC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- BlackRock TCP Capital chief compliance officer Ariel Hazzard to resign July 31
- BlackRock TCP Capital Corp: Dividend May Survive 2025, But Merger Hasn't Panned Out
- How To Build A Global $1,000,000 Dividend Portfolio To Yield 11%+ In 15 Years
- 2 Deep Value BDCs: One Bargain, One Bust
- BlackRock TCP: 14.7% Dividend May Catch Your Eye; This One's Better Left Alone
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 1
- BlackRock TCP Capital: The Bleeding Hasn't Stopped Yet (NASDAQ:TCPC)
- How To Build A $100,000 Dividend Portfolio That Could Yield 10.75% In 15 Years
- BlackRock TCP Capital amends credit facility terms
Range quotidien
6.54 6.67
Range Annuel
6.27 9.72
- Clôture Précédente
- 6.65
- Ouverture
- 6.66
- Bid
- 6.58
- Ask
- 6.88
- Plus Bas
- 6.54
- Plus Haut
- 6.67
- Volume
- 1.796 K
- Changement quotidien
- -1.05%
- Changement Mensuel
- -8.61%
- Changement à 6 Mois
- -17.54%
- Changement Annuel
- -20.44%
