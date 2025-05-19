Divisas / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.62 USD 0.10 (1.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TCPC de hoy ha cambiado un -1.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 6.61, mientras que el máximo ha alcanzado 6.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
6.61 6.79
Rango anual
6.27 9.72
- Cierres anteriores
- 6.72
- Open
- 6.68
- Bid
- 6.62
- Ask
- 6.92
- Low
- 6.61
- High
- 6.79
- Volumen
- 1.273 K
- Cambio diario
- -1.49%
- Cambio mensual
- -8.06%
- Cambio a 6 meses
- -17.04%
- Cambio anual
- -19.95%
