TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.72 USD 0.21 (3.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCPC за сегодня изменился на -3.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.63, а максимальная — 6.74.
Следите за динамикой BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
6.63 6.74
Годовой диапазон
6.27 9.72
- Предыдущее закрытие
- 6.93
- Open
- 6.70
- Bid
- 6.72
- Ask
- 7.02
- Low
- 6.63
- High
- 6.74
- Объем
- 1.413 K
- Дневное изменение
- -3.03%
- Месячное изменение
- -6.67%
- 6-месячное изменение
- -15.79%
- Годовое изменение
- -18.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.