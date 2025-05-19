КотировкиРазделы
Валюты / TCPC
Назад в Рынок акций США

TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund

6.72 USD 0.21 (3.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс TCPC за сегодня изменился на -3.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.63, а максимальная — 6.74.

Следите за динамикой BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости TCPC

Дневной диапазон
6.63 6.74
Годовой диапазон
6.27 9.72
Предыдущее закрытие
6.93
Open
6.70
Bid
6.72
Ask
7.02
Low
6.63
High
6.74
Объем
1.413 K
Дневное изменение
-3.03%
Месячное изменение
-6.67%
6-месячное изменение
-15.79%
Годовое изменение
-18.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.