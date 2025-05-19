QuotazioniSezioni
Valute / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund

6.58 USD 0.07 (1.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TCPC ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.54 e ad un massimo di 6.67.

Segui le dinamiche di BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCPC News

Intervallo Giornaliero
6.54 6.67
Intervallo Annuale
6.27 9.72
Chiusura Precedente
6.65
Apertura
6.66
Bid
6.58
Ask
6.88
Minimo
6.54
Massimo
6.67
Volume
1.796 K
Variazione giornaliera
-1.05%
Variazione Mensile
-8.61%
Variazione Semestrale
-17.54%
Variazione Annuale
-20.44%
20 settembre, sabato