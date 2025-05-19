Valute / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.58 USD 0.07 (1.05%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCPC ha avuto una variazione del -1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.54 e ad un massimo di 6.67.
Segui le dinamiche di BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TCPC News
Intervallo Giornaliero
6.54 6.67
Intervallo Annuale
6.27 9.72
- Chiusura Precedente
- 6.65
- Apertura
- 6.66
- Bid
- 6.58
- Ask
- 6.88
- Minimo
- 6.54
- Massimo
- 6.67
- Volume
- 1.796 K
- Variazione giornaliera
- -1.05%
- Variazione Mensile
- -8.61%
- Variazione Semestrale
- -17.54%
- Variazione Annuale
- -20.44%
20 settembre, sabato