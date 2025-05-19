통화 / TCPC
TCPC: BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund
6.58 USD 0.07 (1.05%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TCPC 환율이 오늘 -1.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.54이고 고가는 6.67이었습니다.
BlackRock TCP Capital Corp - Closed End Fund 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TCPC News
일일 변동 비율
6.54 6.67
년간 변동
6.27 9.72
- 이전 종가
- 6.65
- 시가
- 6.66
- Bid
- 6.58
- Ask
- 6.88
- 저가
- 6.54
- 고가
- 6.67
- 볼륨
- 1.796 K
- 일일 변동
- -1.05%
- 월 변동
- -8.61%
- 6개월 변동
- -17.54%
- 년간 변동율
- -20.44%
